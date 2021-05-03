На Белградской после ДТП перевернулся автомобиль

В аварии могли пострадать люди. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии могли пострадать люди. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Участником аварии стал водитель каршеринга. Непонятно, есть ли пострадавшие.

Во Фрунзенском районе сегодня, 3 мая, произошла авария с участием каршеринга. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Авария произошла на перекрестке Белградской улицы и улицы Димитрова. Там по непонятной причине столкнулись две легковушки. В результате каршеринг «Яндекс.Драйв» перевернулся.

Непонятно, каковы обстоятельства происшествия и есть ли пострадавшие. Эти и прочие подробности только предстоит выяснить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что два автомобиля разбились на перекрестке Бабушкина и Елизарова. На опубликованных кадрах видно, что машины столкнулись на пешеходном переходе. У одной из машин сильно пострадал багажник, повреждения второй не зафиксированы.