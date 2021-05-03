Два автомобиля разбились на перекрестке Бабушкина и Елизарова

Два автомобиля разбились на перекрестке Бабушкина и Елизарова
Место происшествия. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На перекрестке улицы Бабушкина и проспекта Елизарова в Петербурге произошло ДТП с участием двух машин. Легковушки серьезно пострадали.

Дорожный инцидент произошел сегодня, 3 мая. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что машины столкнулись на пешеходном переходе. У одной из машин сильно пострадал багажник, повреждения второй незафиксированы. Проезжая часть оказалась усыпана осколками.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пробка на трассе «Кола» выросла до 27 километров после массового ДТП. Дорогу не смогли поделить машины марок Ford, Opel и Skoda.

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