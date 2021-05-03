Пробка на трассе «Кола» выросла до 27 километров после массового ДТП

В Волховском районе Ленобласти автомобилисты жалуются на многокилометровые пробки. Дорожная ситуация затруднилась после массового ДТП на трассе «Кола».

Авария случилась в понедельник, 3 мая, на 96-м километре автодороги Р-21.Согласно сервису «Яндекс.Карты», автомобилисты стоят без движения от Иссадского до Ратницы.

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Форпосту» сообщили, что затор растянулся до солидных масштабов из-за оставленной на проезжей части машины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дорогу на трассе «Кола» не смогли поделить машины марок Ford, Opel и Skoda. Проезжая часть оказалась усыпана осколками, собралась пробка.