На «Коле» собралась 14-киллометровая пробка из-за массового ДТП

На &#171;Коле&#187; собралась 14-киллометровая пробка из-за массового ДТП
Место происшествия. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Волховском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей. Дорога оказалась усыпана осколками, собралась пробка.

Авария случилась сегодня, 3 мая, на 96-м километре автодороги Р-21. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить машины марок Ford, Opel и Skoda. По словам очевидцев, в сторону Петербурга собрала огромная пробка.

«Пробка растянулась на 14 километров от деревни Кисельня до деревни Лужа», — написал автор записи.

Информация о пострадавших в настоящий момент уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пешеход попал под колеса машины на тротуаре на Луначарского.

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