Пешеход попал под колеса машины на тротуаре на Луначарского

Пешеход попал под колеса машины на тротуаре на Луначарского
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

На пересечении проспектов Культуры и Луначарского произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход.

Дорожный инцидент произошел вечером 2 мая.

О произошедшем сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Дорожный инцидент попал на видео. На опубликованных кадрах видно, машина выехала на тротуар и сбила пешеходы. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и реанимация.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пешеход отделался переломом после «встречи» с автобусом в Ленобласти. Маршрутный автобус сбил мужчину, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу в Ломоносовском районе Ленинградской области.

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