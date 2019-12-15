Пешеход отделался переломом после «встречи» с автобусом в Ленобласти

Маршрутный автобус сбил мужчину, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, дорожное происшествие произошло около трех часов дня в воскресенье, 15 декабря. Водитель пассажирского автобуса, который следовал по маршруту №632А из Петербурга в деревню Кипень, сбил пешехода, переходившего дорогу по «зебре» в деревне Черемыкино, передает 78.ru.

Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего в Ломоносовскую районную больницу. У него диагностировали множественные ушибы и перелом. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночью на трассе в Ленобласти сбили перебегавшего дорогу пешехода.