MINI Cooper перевернулся после ДТП с таким же авто на Савушкина

MINI Cooper перевернулся после ДТП с таким же авто на Савушкина
Место происшествия. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Приморском районе Петербурга столкнулись два одинаковых автомобиля. Одна из машин перевернулась.

Дорожный инцидент произошел во вторник, 11 мая, на улице Савушкина, возле «Ленты». Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На кадрах видно, что участниками аварии стали два автомобиля MINI Cooper. В результате один из них перевернулся на крышу в крайней правой полосе. Второй с подбитым багажником стоит на съезде к магазину.

О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Пестеля насмерть сбили человека на «зебре». Пешеход получил серьезные травмы, которые стали причиной летального исхода.

авария дтп новости СПб перевертыш


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Следователи начали проку после обнаружения человеческих останков на ...
Путин поручил ужесточить правила оборота оружия после стрельбы в Казани
Автомобиль пробил дорожное ограждение на Свердловской набережной, на месте скорая
Отчет Беглова и закон о выборах: петербургские депутаты готовятся к ...
MINI Cooper перевернулся после ДТП с таким же авто на Савушкина
Петербург побил майский рекорд тепла: сегодня на улице +23,5
В России за сутки выявили 8 115 случаев заражения COVID
Петербуржцы несут цветы к зданию представительства Татарстана