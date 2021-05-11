MINI Cooper перевернулся после ДТП с таким же авто на Савушкина

В Приморском районе Петербурга столкнулись два одинаковых автомобиля. Одна из машин перевернулась.

Дорожный инцидент произошел во вторник, 11 мая, на улице Савушкина, возле «Ленты». Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На кадрах видно, что участниками аварии стали два автомобиля MINI Cooper. В результате один из них перевернулся на крышу в крайней правой полосе. Второй с подбитым багажником стоит на съезде к магазину.

О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Пестеля насмерть сбили человека на «зебре». Пешеход получил серьезные травмы, которые стали причиной летального исхода.