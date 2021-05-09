В Красногвардейском районе перевернулась иномарка. Есть пострадавшие

В Красногвардейском районе перевернулась иномарка. Есть пострадавшие
В результате аварии пострадали три человека. Фото: Pixabay

Вечером 9 мая, в Красногвардейском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

Авария произошла у дома № 15 по Лесопарковой улице.

Автомобиль марки Daewoo Nexia вылетел в кювет, перевернулся на крышу и задымился, сообщает 78.ru. На место происшествия прибыла скорая. В результате ДТП пострадали три человека. С тяжелыми травмами их госпитализировали в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Всеволожске задержали мужчину, который угнал у 59-летней автоледи автомобиль, а потом попал на нем в аварию. Мужчина был за рулем авто «Киа Рио» и на Ржевской улице у дома 2 столкнулся с «Шевроле Лачетти». После аварии и след мужчины простыл.

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