Во Всеволожске задержан мужчина, укравший у 59-летней автоледи машину и уже через неделю попавший на нем в ДТП

Во Всеволожске задержали мужчину, который угнал у 59-летней автоледи автомобиль, а потом попал на нем в аварию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Несколько дней назад, 4 мая оперативникам Всеволожского района Ленобласти 59-летняя женщина рассказала, что в конце апреля малознакомый 38-летний мужчина на улице Заводской дома 33 похитил у нее автомобиль «Киа Рио».

Позднее полиция выяснила, что 29 апреля в 6 утра тот самый мужчина, про которого рассказывала 59-летняя жительница Всеволожска, попал в ДТП.

Мужчина был за рулем авто «Киа Рио» и на Ржевской улице у дома 2 столкнулся с «Шевроле Лачетти». После аварии и след мужчины простыл.

Так, 8 мая днем в результате оперативно-розыскных мероприятий уголовный розыск во Всеволожске по улице 4 линии у дома 58 задержал подозреваемого.

Сообщается, что оперативники возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержан мужчина из Средней Азии, ударивший ножом в машине знакомого и похитивший ноутбук и 100 тысяч.