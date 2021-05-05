Долг платежом красен: задержан мужчина из Средней Азии, ударивший ножом в машине знакомого и похитивший ноутбук и 100 тысяч

В Петербурге полиция задержала мужчину, который напал в машине на своего знакомого из-за денежного долга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Накануне вечером правоохранителям сообщили о драке на Кирочной улице у дома 17. Когда полиция приехала к месту происшествия, то застала 25-летнего потерпевшего.

По его словам, он ехал в автомобиле с его 39-летним знакомым из Средней Азии. Между ними произошел конфликт из-за долга. Тогда последний ударил парня ножом в грудь и украл сумку, в которой был ноутбук и 100 тыс. рублей, а затем убежал.

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Через некоторое время по горячим следам на Саперном переулке у дома 6 оперативники сумели задержать злоумышленника. Его отправили в отдел полиции, где составили протокол.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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