Калининский суд приговорил женщину к трем годам условно за «самонатыкание» на нож

Калининский суд приговорил женщину к трем годам условно за &#171;самонатыкание&#187; на нож
Женщина якобы случайно пырнула ножом знакомую. Фото: pixabay.com

В Петербурге Калининский районный суд признал Василису Колесникову виновной в преступлении по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов по Петербургу.

Известно, что 6 февраля в прошлом году Колесникова, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире ударила знакомую женщину ножом.

В результате внезапно возникшего конфликта женщина пырнула ножом потерпевшую в живот. Таким образом причинила ей тяжкий вред здоровью.

Сообщается, что Василиса Колесникова частично признала свою вину и пояснила, что ножевое ранение произошло потому, что потерпевшая сама напоролась на нож, который в тот момент был в руках виновной.

Она повернулась лицом к потерпевшей и, как она пояснила, возможно, по неосторожности нанесла удар. При этом, по словам женщины, у нее не было умысла причинить тяжкий вред здоровью.

Так, суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком 3 года. А также взыскал с виновной в преступлении возмещение морального вреда на 60 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге завершили расследование дела о вооруженных разбоях учиненных двумя мужчинами

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