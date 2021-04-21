В Петербурге закончили расследование серии разбойных нападений: преступники наворовали на 14 млн рублей

В Петербурге завершили расследование дела о вооруженных разбоях учиненных двумя мужчинами. Об этом сообщает ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что мужчина совершил первый разбой прямо через несколько дней после того, как освободился из тюрьмы. Тогда он угрожал продавцу в комиссионном магазине молотком и украл золотой портсигар за 400 тыс. рублей.

Прошел месяц и преступник ограбил ювелирный. А через пару дней и салон связи. На следующее задание фигурант отправился со знакомым. Во Всеволожске они ограбили ювелирный более чем на 8 млн рублей.

А затем напали еще на два магазина в Новгородской области и в Ломоносове. Последнее разбойное нападение оказалось для преступников судьбоносным. Их поймали с поличным.

Мужчин задержали и обвинили по статьям «Разбой» и «Незаконный оборот оружия». Сообщается, что общий ущерб от совершенных разбоев составил более 14 млн рублей.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге суд приговорил мужчину к двум суткам ареста из-за неуплаты алиментов своим детям и игнорирование обязательных работ.