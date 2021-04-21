Из участка прямиком в ИВС: мужчину заключили под арест на двое суток из-за неуплаты алиментов

Из участка прямиком в ИВС: мужчину заключили под арест на двое суток из-за неуплаты алиментов
В Петербурге из-за неуплаты налогов мужчина под арестом. Фото: пресс-служба ФССП по Петербургу.

В Петербурге суд приговорил мужчину к двум суткам ареста из-за неуплаты алиментов своим детям и игнорирование обязательных работ. Об этом сообщает пресс-служба ФССП по Петербургу.

Районный отдел судебных приставов в Северной столице обязал 30-летнего мужчину заплатить алименты двум своим детям. Потому как он долгое время уклонялся от этой обязанности. Должник не трудоустраивался, игнорировал все требования суда.

Ведь ему назначили 40 часов обязательных работ в военном комиссариате. Их он проигнорировал.

В связи с этим было возбуждено дело об административном нарушении по статье «Уклонение от отбывания обязательных работ».

Таким образом мужчина из судебного участка прямиком уехал в изолятор временного содержания, чтобы провести там 2-е суток.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на родителей, задолжавшим своим детям 1,1 млн рублей по алиментам, возбудили уголовные дела.

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