На родителей, задолжавшим своим детям 1,1 млн рублей по алиментам, возбудили уголовные дела

На родителей, задолжавшим своим детям 1,1 млн рублей по алиментам, возбудили уголовные дела
Родители игнорировали уведомления о необходимости платить алименты, в результате чего на них открыли уголовное дело. Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Санкт-Петербургу

В Петербурге правоохранители открыли против отца и матери троих детей уголовные дела за неуплату алиментов.

Как сообщили в городской пресс-службе ФССП, по решению суда мать и отец должны были отдавать половину своих доходов в пользу своих троих детей. Сейчас дети находятся в центре помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Мать и отца могут лишить родительских прав.

Ранее в органы опеки обратилась соседка. Она рассказала, что мать детей ушла из дома более трех лет назад и с тех пор не объявлялась. Дети жили с отцом без должного ухода, им требовалась психологическая помощь и обследование у врача. У отца даже не было регистрационных документов на детей.

Судебные приставы разыскали мать и вручили ей документы для ознакомления. Общий долг родителей по алиментам составил более 1,1 млн рублей. Выплачивать они его не собирались, и в итоге дело дошло до суда.

Сначала родителям назначили обязательные работы, которые так и не были отработаны. Сейчас на них возбудили уголовные дела о неуплате алиментов. Должникам грозит до 1 года лишения свободы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что незаконно уволенный многодетный отец получил получил четверть миллиона рублей благодаря петербургским приставам.

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