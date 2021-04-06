Незаконно уволенный многодетный отец получил получил четверть миллиона рублей благодаря петербургским приставам

Судебные приставы Петербурга помогли многодетному отцу из Иркутской области получить заработную плату в размере четверти миллиона рублей. Его уволили незаконно.

Об этом стало известно сегодня, 6 апреля. Мужчина лишился работы на пивоваренной компании в январе. Работодатель ему объяснил — штат сокращают. Однако в суде мужчина смог доказать, сокращения штата не было, в компании просто перераспределили должности, а его уволили. При этом ему не предложили другую должность.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП РФ по городу, отец троих детей с беременной супругой лишился работы и не смог найти другую в ближайшие полгода.

В результате суд признал увольнение незаконным и обязал компанию выплатить мужчине зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда в размере 257 тыс. рублей. Однако деньги организация не вернула. Тогда петербургские приставы списали с ее счетов долг и перевели мужчине.

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