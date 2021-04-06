Незаконно уволенный многодетный отец получил получил четверть миллиона рублей благодаря петербургским приставам

Незаконно уволенный многодетный отец получил получил четверть миллиона рублей благодаря петербургским приставам
Петербургские приставы помогли незаконно уволенному мужчине получить выплаты. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Судебные приставы Петербурга помогли многодетному отцу из Иркутской области получить заработную плату в размере четверти миллиона рублей. Его уволили незаконно.

Об этом стало известно сегодня, 6 апреля. Мужчина лишился работы на пивоваренной компании в январе. Работодатель ему объяснил — штат сокращают. Однако в суде мужчина смог доказать, сокращения штата не было, в компании просто перераспределили должности, а его уволили. При этом ему не предложили другую должность.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП РФ по городу, отец троих детей с беременной супругой лишился работы и не смог найти другую в ближайшие полгода.

В результате суд признал увольнение незаконным и обязал компанию выплатить мужчине зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда в размере 257 тыс. рублей. Однако деньги организация не вернула. Тогда петербургские приставы списали с ее счетов долг и перевели мужчине.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что судебные приставы Петербурга помогли учительнице получить пенсию.

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