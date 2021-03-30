Судебные приставы Петербурга помогли учительнице получить пенсию

Судебные приставы обязали засчитать учительнице начальных классов более шести лет стажа работы и назначить досрочную страховую пенсию по старости.

Как сообщили в пресс-службе городского управления ФССП, в феврале 2018 года петербурженка обратилась в отделение Пенсионного фонда с заявлением о назначении досрочной страховой пенсии по старости. Ей было отказано из-за отсутствия 25 лет требуемого педагогического стажа.

Как оказалось, ПФР не учел шесть лет работы петербурженки в одной из школ Севастополя в конце 90-х. Была запрошена информация из Пенсионного фонда Украины, где подтвердили, что периоды работа учительницы должны быть учтены при подсчете трудового стажа.

Судебные приставы добились выполнения ПФР решения суда — шесть лет работы включили в стаж. Пенсию назначили с февраля 2018 года и выплатили все задолженные средства за указанный период.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что приставы Петербурга отыскали уроженца Германии в Конго и заставили выплатить алименты своей русской дочери.