Приставы Петербурга отыскали уроженца Германии в Конго и заставили выплатить алименты своей русской дочери

Гражданин Германии, проживающий в России, задолжал своей 6-летней дочери более 150 тысяч рублей. Приставы взыскали долг, несмотря на то, что мужчина находился в Демократической Республике Конго.

Неустойку по алиментам 60-летнего должника обязал выплатить Куйбышевский районный суд. Сумма в размере более 150 тысяч рублей сложилась из-за несвоевременного перечисления алиментов в пользу маленького ребенка на протяжении длительного времени.

Мужчина при этом предпочел общаться с представителями власти только через своего адвоката, который и рассказал ему о сложившейся ситуации и возможных принудительных мерах. Позже выяснилось, что из-за пандемии должник остался без работы в гостиничном бизнесе, в связи с чем не мог платить дочери. Спустя некоторое время он улетел в Конго, потому что получил работу управляющим отеля.

Восстановив финансовое благополучие, мужчина сразу погасил долги и в настоящее время исправно выплачивает алименты без задержек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что приставы Петербурга заставили застройщика возместить ущерб за неисправности паркинга.