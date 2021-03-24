Приставы Петербурга обязали застройщика заплатить за недостатки парковочных мест и устранить неисправность

Приставы Петербурга обязали застройщика заплатить за недостатки парковочных мест и устранить неисправность
Застройщик уже начал ремонт проблемных мест паркинга. Фото: pixabay

Судебные приставы добились от петербургского застройщика устранения гидроизоляционных неисправностей двух парковочных мест на подземной стоянке жилого дома. Владелица заплатила за них 1,6 млн рублей, однако с 2018 года не могла полноценно ими пользоваться.

Как объяснили в пресс-службе УФССП по Северной столице, еще в 2018 году местная жительница выкупила у застройщика два места на паркинге, заплатив за них 1,6 млн рублей. Однако быстро стало понятно, что полноценно пользоваться ими невозможно — площадки постоянно подтапливало, на них образовывалась плесень, а повышенная влажность негативно сказывается на состоянии автомобилей.

Застройщик установил батарею для просушки, но из-за этого оказался затруднен подъезд к парковочным местам, принадлежащим взыскательные. Письменные претензии женщины никто рассматривать не стал, и тогда петербурженка обратилась в суд. Благодаря результатам независимой экспертизы застройщика обязали устранить строительные недоставки и сменить гидроизолирующие заделки проблемных мест.

Кроме того, пострадавшей владелицы автомобилей положена компенсация морального вреда и расходов на оплату экспертизы в размере более 60 тысяч рублей. Приставы лично удостоверились в том, что застройщик начла ремонт, а денежные средства поступили на счет взыскательницы. Исполнительные производства были окончены фактическим исполнением.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что судебные приставы помогли бывшему охраннику вернуть 160 тысяч рублей долга по зарплате.
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