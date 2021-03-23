Судебные приставы помогли охраннику бизнес-центра вернуть 160 тысяч рублей долга по зарплате

Судебные приставы помогли охраннику бизнес-центра вернуть 160 тысяч рублей долга по зарплате
Всего за 2 месяца 2021 года судебные приставы Санкт-Петербурга взыскали в пользу жителей города почти 31 миллион рублей заработной платы. Фото: пресс-служба ГУ ФССП РФ по Санкт-Петербургу

Судебные приставы Северной столицы помогли экс-охраннику бизнес-центра получить невыплаченную зарплату за три года. Мужчина смог доказать, что работодатель остался должен ему за переработку, ночные смены и дежурства в выходные и праздничные дни.

Истец обратился во Фрунзенский районный суд с заявлением против работодателя, частного охранном предприятия. До 2017 года петербуржец охранял бизнес-центр, однако при трудоустройстве с ним никто не заключал трудовой договор. Пострадавший объяснил, что работал по графику, установленному начальством, при этом его зарплата, хотя зависела от числа отработанных смен, всегда выплачивалась лишь частично.

В последний раз деньги выдали на руки охраннику в конце января 2018 года. Кроме того, работодатель не стал выплачивать мужчине пособие по нетрудоспособности, когда тот находился на больничном. Суд в итоге принял сторону заявителя и обязал ЧОП выплатить ему 159 тысяч рублей. Примечательно, что организация не торопилась рассчитываться с долгами, и судебным приставам пришлось списать деньги с её расчетного счета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что приставам пришлось отобрать у петербурженки автомобиль, чтобы заставить женщину погасить долги по кредитам.

cудебные приставы бизнес-центр долги по зарплате новости СПб охранник


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В 2020 году Смольный потратил 93,7 млрд рублей на социальные выплаты
Судебные приставы помогли охраннику бизнес-центра вернуть 160 тысяч рублей ...
Губернатор Мурманской области Чибис рассказал действиях служб после ...
В ближайшие выходные в Петербурге изменится маршрут трамваев №9, №38 и №51
Вакцина в виде капель для носа и рост смертности: последнее о COVID-19 в ...
На Петроградке семилетний мальчик попал в больницу, упав с дерева
В Петербурге задержали карманную воровку айфонов
На Ветеранов в квартире нашли труп мужчины с гематомами на спине и шее