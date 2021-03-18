Судебные приставы отобрали автомобиль петербурженки, чтобы та погасила долги по кредитам

Судебные приставы отобрали автомобиль петербурженки, чтобы та погасила долги по кредитам
Судебные приставы арестовали иномарку. Фото: УФССП по СПб

В Петербурге судебным приставам пришлось арестовать автомобиль, чтобы местная жительница погасила 200-тысячный долг перед кредитными учреждениями.

Как сообщили в пресс-службе городского управления ФССП, 27-летняя женщина задолжала почти 200 тысяч рублей трем банкам, а также не собиралась оплачивать 16 штрафов ГИБДД. Банковские счеты были пустыми, официальной работы у нее не было, но ездила она на дорогой иномарке. На требования исполнительных документов она не реагировала и двери приставам не открывала.

В итоге судебные приставы решили арестовать ее автомобиль, который был припаркован в нескольких кварталах от ее дома. Впоследствии иномарка была передана представителям банка на хранение.

Петербурженка заметила пропажу авто, испугалась и обратилась в полицию с заявлением об угоне. Там она узнала, что машину арестовали. После этого она быстро нашла нужную сумму и расплатилась с долгами. Автомобиль в итоге вернули.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что приставы заставили жителя Петербурга вернуть Фонду ОМС почти 100 тысяч рублей.

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