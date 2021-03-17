Приставы заставили жителя Петербурга вернуть Фонду ОМС почти 100 тысяч рублей

Приставы заставили жителя Петербурга вернуть Фонду ОМС почти 100 тысяч рублей
Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением. Фото: пресс-служба ГУ ФССП РФ по Санкт-Петербургу

Судебные приставы Северной столицы взыскали с местного жителя более 93 тысяч рублей в пользу фонда обязательного медицинского страхования.

Согласно материалам дела, в декабре 2019 года около 3 часов ночи в квартире Калининского района произошла пьяная драка между отцом и сыном. В результате последний с ножевыми ранениями оказался в больнице в тяжелом состоянии, где длительное время проходил лечение. Суд признал петербуржца виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч.2 ст.111 УК РФ) и приговорил к 4 годам условного срока.

Кроме того, подсудимого обязали возместить затраты на лечение пострадавшего в размере 93 тысяч рублей. После уведомления приставов виновник происшествия сразу же погасил задолженность.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что приставы вынудили петербурженку оплатить штраф за вождение в пьяном виде.

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