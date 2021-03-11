Петербурженка заплатила штраф за пьяную езду только после вмешательства приставов

В результате судебные приставы списали деньги с ее банковского счета. Фото: УФССП по СПб

В результате судебные приставы списали деньги с ее банковского счета. Фото: УФССП по СПб

Судебные приставы Василеостровского района «помогли» местной жительнице заплатить штраф за нетрезвое вождение в центре Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе городского управления ФССП, в отношении 30-летней петербурженки было возбуждено исполнительное производство за пьяную езду. Мировой судья признал женщину виновной и назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на полтора года.

Автолюбительницу уведомили о возбуждении исполнительного производства, но штраф она все равно не собиралась выплачивать. В результате судебные приставы списали деньги с ее банковского счета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что судебные приставы взыскали 133 тысячи рублей за неоплаченный налог на иномарку и квартиру в центре Петербурга.