Петербурженка заплатила штраф за пьяную езду только после вмешательства приставов

Петербурженка заплатила штраф за пьяную езду только после вмешательства приставов
В результате судебные приставы списали деньги с ее банковского счета. Фото: УФССП по СПб

Судебные приставы Василеостровского района «помогли» местной жительнице заплатить штраф за нетрезвое вождение в центре Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе городского управления ФССП, в отношении 30-летней петербурженки было возбуждено исполнительное производство за пьяную езду. Мировой судья признал женщину виновной и назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на полтора года.

Автолюбительницу уведомили о возбуждении исполнительного производства, но штраф она все равно не собиралась выплачивать. В результате судебные приставы списали деньги с ее банковского счета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что судебные приставы взыскали 133 тысячи рублей за неоплаченный налог на иномарку и квартиру в центре Петербурга.

новости СПб пьяное вождение судебные приставы штраф


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургские власти рассказали о спортивных мероприятиях, которые проведут ...
Два человека пострадали в ДТП с трактором на Октябрьской набережной
Эксперты рассказали, почему россиянам не нужны ковид-паспорта
Автомобилист заплатит почти 100 тысяч за поврежденные ограждения на ...
В Петербурге рассмотрят законопроект о наказах избирателей
В Петербурге коронавирус подхватил еще 961 человек
В метрополитене извинились перед петербуржцами из-за утреннего закрытия станций
Полицейские проводят обыски по делу о присвоении бюджетных 9,5 млн рублей ...