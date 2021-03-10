Судебные приставы взыскали 133 тысячи рублей за неоплаченный налог на иномарку и квартиру в центре Петербурга

Судебные приставы взыскали долг по налогам. Фото: УФССП по СПб

Судебные приставы взыскали долг по налогам. Фото: УФССП по СПб

Судебные приставы помогли состоятельному петербуржцу рассчитаться с долгами по налогу на дорогой автомобиль и квартиру в центре города.

Как сообщили в пресс-службе городского главка ФССП, 30-летний житель Петербурга накопил более 133 тысяч неоплаченных налогов. Мужчина не хотел платить транспортный налог на свой автомобиль представительского класса и имущественный налог на квартиру в центре города.

«Судебные приставы напомнили забывчивому гражданину о наличии задолженности, однако самостоятельных действий по оплате он не предпринял», — отметили в пресс-службе.

Вскоре после этого с банковского счета мужчины списали денежные средства в полном объеме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что приставы помогли петербурженке получить квартиру.