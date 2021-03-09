Приставы помогли петербурженке получить квартиру

Судебные приставы помогли петербурженка смогла переехать в собственное жилье в поселке Парголово.

По решению суда судебные приставы должны обязать администрацию Калининского района Петербурга предоставить женщине во вне очередном порядке жилое помещение по договору социального найма. Петербурженка долго состояла на учете как нуждающаяся в улучшении жилищных условий.

Судебный пристав уведомил районную администрацию о возбуждении исполнительного производства, а также выставил требование об исполнении судебного решения.

При повторном обращении представителя власти жилье нашлось в Парголово. Женщине выделили однокомнатную квартиру.

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