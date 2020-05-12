Прокуратура в Луге выявила нарушения в обеспечении школьников сухим пайком

Прокуратура города Луга проверила информацию, появившуюся в Сети, о том, что не все школьники начальных классов получают обещанные сухпайки на время дистанционного обучения.

Выяснилось, что администрация Лужского района не организовала выдачу сухого пайка и молока детям, учащимся в 1-4 классах, в нарушение требований законодательства. Правоохранительные органы вынесли представления об устранении нарушений в отношении местных властей, а также руководителя компании «Новый век», которая ответственна за поставку пайков.

После вмешательства правоохранительного ведомства школьников Лужского района, к счастью, обеспечили всем необходимым, объяснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что школьники и детсадовцы в Санкт-Петербурге останутся дома до 31 мая.