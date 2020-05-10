Школы и детские сады Петербурга продолжат работать дистанционно до 31 мая

Школы и детские сады Петербурга продолжат работать дистанционно до 31 мая
Детсадовцы, школьники и студенты до конца мая будут учиться в дистанционном формате. Фото: Baltphoto

Правительство Санкт-Петербурга продлило дистанционное обучение для школьников до конца мая в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

В воскресенье, 10 мая, соответствующее постановление появилось на сайте городского правительства. Аналогичные изменения распространяются на дежурные детсадовские группы. Ранее предполагалось, что образовательные учреждения вернутся к штатному режиму работы уже 22 мая.

Сейчас, несмотря на продление дистанционного формата обучения, школьникам по-прежнему рекомендуют досрочно завершить учебный год. Петербургские вузы также продолжат работу удаленно, за исключением медицинских факультетов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские школьники должны вернуться за парты 1 сентября, однако с точностью утверждать этого нельзя. Возобновление учебы в штатном режиме будет возможным только в случае улучшения эпидситуации.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
детсады дистанционное обучение коронавирус образование самоизоляция санкт-петербург школы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге скончался настоятель храма в Веселом Посёлке Александр Воскобойников
Теплоэнергетики подготовились к грядущим холодам в Петербурге
Школы и детские сады Петербурга продолжат работать дистанционно до 31 мая
АвтоВАЗ планирует снова поднять цены на свои автомобили
Малышева озвучила главный симптом для госпитализации при коронавирусе
В Ленобласти создадут виртуальный музей самоизоляции
В семи районах и Ленобласти зафиксированы новые случаи коронавируса
В США за сутки выявили более 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом