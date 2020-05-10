Школы и детские сады Петербурга продолжат работать дистанционно до 31 мая

Детсадовцы, школьники и студенты до конца мая будут учиться в дистанционном формате. Фото: Baltphoto

Детсадовцы, школьники и студенты до конца мая будут учиться в дистанционном формате. Фото: Baltphoto

Правительство Санкт-Петербурга продлило дистанционное обучение для школьников до конца мая в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

В воскресенье, 10 мая, соответствующее постановление появилось на сайте городского правительства. Аналогичные изменения распространяются на дежурные детсадовские группы. Ранее предполагалось, что образовательные учреждения вернутся к штатному режиму работы уже 22 мая.

Сейчас, несмотря на продление дистанционного формата обучения, школьникам по-прежнему рекомендуют досрочно завершить учебный год. Петербургские вузы также продолжат работу удаленно, за исключением медицинских факультетов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские школьники должны вернуться за парты 1 сентября, однако с точностью утверждать этого нельзя. Возобновление учебы в штатном режиме будет возможным только в случае улучшения эпидситуации.