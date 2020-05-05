Кравцов надеется, что школьники вернутся за парты 1 сентября

Кравцов надеется, что школьники вернутся за парты 1 сентября
Обычные школы никогда не перестанут существовать. Фото: pixabay.com

Пока что давать точные прогнозы нельзя, так как ситуация с коронавирусом меняется день ото дня.

Об этом стало известно сегодня, 5 мая. Обо всем сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов в программе «Диалог» в эфире канала «Россия 24». Он заявил, что очень надеется, что дети смогут пойти в школу уже первого сентября. Это произойдет, если позволит санэпидемситуация. Кравцов подчеркнул, что для детей важно посещать реальную школу, где они могут общаться между собой и контактировать с учителями. Поэтому не стоит ожидать, что дистанционное обучение станет нормой в ближайшем будущем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что школьники 1-8 классов могут завершить учебный год досрочно. Кравцов также заявил, что власти сейчас обсуждают вопрос об аттестации выпускников девятых классов на основе итоговых оценок, вместо проведения основного государственного экзамена.

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