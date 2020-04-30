Школьники 1-8 классов могут завершить учебный год досрочно

В Минпросвещения заявили, что школьники 1- 8 классов могут завершить учебный год досрочно — в середине мая. Соответствующее решение будут принимать учебные заведения и регионы.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил в эфире ОТП, что правом на досрочное завершение учебного года обладают регионы и сами школы. Он отметил, что большинство из них «планируют этим правом воспользоваться»

Кравцов также заявил, что власти сейчас обсуждают вопрос об аттестации выпускников девятых классов на основе итоговых оценок, вместо проведения основного государственного экзамена. Окончательного решения пока нет. Точно известно, что ОГЭ будут проводить только по двум предметам — математике и русскому языку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что школы Петербурга завершат учебный год 22 мая. До официального завершения учебного года дети продолжат учиться дистанционно.