Школы Петербурга завершат учебный год 22 мая

Школы Петербурга завершат учебный год 22 мая
Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

В связи с пандемией коронавирусной инфекции школьники Северной столицы уйдут на каникулы раньше обычного — уже 22 мая.

Об этом в четверг, 30 апреля, оповестили в городском комитете по образованию. До официального завершения учебного года дети продолжат учиться дистанционно. Фактически, до летних каникул ребятам осталось 10 учебных дней: с 1 по 11 мая включительно уроков не будет. Согласно указу президента РФ, дни между праздниками, — 6, 7, 8 мая, — объявлены нерабочими.

Изменения касаются учащихся 1-8 и 10 классов, выпускники продолжат подготовку к итоговым экзаменам. Последний этап подготовки продлится с 25 мая по 5 июня.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 65% школьников Санкт-Петербурга смогут досрочно завершить учебный год, если их родители напишут соответствующее заявление.

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Школы Петербурга завершат учебный год 22 мая
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