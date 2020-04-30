Больше половины школьников Петербурга смогут досрочно уйти на летние каникулы

Пока что возможностью раньше отправить детей на каникулы воспользовалась половина родителей учащихся 1-8 и 10 классов. Фото: pixabay.com

Пока что возможностью раньше отправить детей на каникулы воспользовалась половина родителей учащихся 1-8 и 10 классов. Фото: pixabay.com

Примерно 65% школьников Северной столицы, учащихся 1-8 и 10 классов, смогут досрочно завершить учебный год и отправиться на летние каникулы.

Об этом в четверг, 30 апреля, заявила глава городского комитета по образованию Жанна Воробьева. По словам чиновницы, на сегодняшний день 47% родителей вышеперечисленных категорий школьников согласны с предложением ведомства и готовы подать заявления о досрочной итоговой аттестации.

Родителей 78 тысяч из них уже сделали соответствующий запрос. Форму заявления каждая школа предоставит петербуржцам самостоятельно. В общей сложности, воспользоваться возможностью раньше уйти на каникулы могут почти 500 тысяч детей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские школы уже получили бланки для заявлений на досрочное завершение учебного года, которые раздадут родителям.