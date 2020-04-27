Школы Петербурга получили бланки на досрочное завершение учебного года

Учебный год для школьников может закончиться в апреле. Фото: unsplash.com

Учебный год для школьников может закончиться в апреле. Фото: unsplash.com

Петербургские школы получили от городского комитета по образованию типовые бланки, который родители учеников могут заполнить для досрочного завершения учебного года своих детей.

Как сообщает АБН, ссылаясь на комитет по образованию, руководства учебных учреждений должны довести до родителей школьников образцы бланка до конца апреля.

В ведомстве подчеркнули, что бланк на досрочное завершение учебного года довольно прост. Его должны заполнить законные представители ученика.

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина ранее сообщала, что досрочное завершение учебного года доступно для учеников всех классов, помимо тех, кто выпускается из девятых и 11-х классов. Учителя проведут годовую аттестацию на основании оценок, выставленных за три четверти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном объяснили, как школьники смогут завершить учебный год в апреле.