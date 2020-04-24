В Смольном объяснили, как школьники смогут завершить учебный год в апреле

Это возможно с согласия родителей, заявили власти.

Об этом стало известно 24 апреля. Обо всем рассказала вице-губернатор Ирина Потехина. Она заявила, что петербургских школьникам позволят завершить учебный год раньше положенного – уже в апреле. Решение должны будут принять родители. Вице-губернатор отметила, что обычно в мае много выходных и дети повторяют ранее пройденный материал, так что пропуск месяца ничего особо не решает. Отмечается, что речь идет обо всех классах, кроме девятых и одиннадцатых. Им предстоит пройти годовую аттестацию и сдать экзамены.

Все оценки будут выставлены в электронные журналы, так что их можно посмотреть в любое удобное время. Для тех детей, которые продолжат обучение, учебный год продлится до 22 мая.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вузы Петербурга не планируют завершать учебный год досрочно. Минобрнауки не рассматривают варианты корректировки учебного процесса в высших учебных заведениях.