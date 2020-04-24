Вузы Петербурга не планируют завершать учебный год досрочно

Вузы Петербурга не планируют завершать учебный год досрочно
Политехнический университет Петра Великого. Фото: spbstu.ru

Минобрнауки не рассматривают варианты корректировки учебного процесса в высших учебных заведениях.

В связи с этим, вся учеба у студентов завершится согласно установленным срокам их учебных программ. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщил заместитель министра науки и высшего образования Андрей Омельчук на программе «Прямой эфир».

Все институты и университеты продолжают свою учебную деятельность, несмотря на коронавирус. Учеба проводится с помощью дистанционных технологий на различных порталах. Более того, вузы уже готовятся к приему сессий и защит дипломов в удаленном формате. Поэтому, нет никаких препятствий для продолжения обучение в прежнем режиме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что школьники Петербурга смогут завершить учебный год 30 апреля. Решение приняли из-за большого количества просьб родителей.

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