Школьники Петербурга смогут завершить учебный год 30 апреля

Школьники Петербурга смогут завершить учебный год 30 апреля
Учебный год может завершиться раньше. Фото: unsplash.com

Учебный год в школах Петербурга может завершиться 30 апреля. Для этого родителям необходимо подписать заявление.

Направить его необходимо в учебное заведение, пишет 78.ru со ссылкой на вице-губернатора Петербурга Ирину Потехину. По словам чиновницы, решение принято из-за многочисленных обращений от родителей.

«….учебная программа завершена, и на выставление годовых оценок это никак не повлияет», — добавила Потехина.

Вице-губернатор уточнила, что возможность завершить учебный год раньше будет предоставлена не всем. Обучение продолжат ученики 9 и 11 классов, которым предстоит сдать ОГЭ и ЕГЭ. Уроки у них вероятно будут проходить в дистанционном режиме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что школы Петербурга могут продолжить работу в дистанционном формате в следующем учебном году. Такая мера будет принята в случае необходимости.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дистанционное обучение ирина потехина новости спб образование школа
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Радимов доставил продукты пожилым петербуржцам
Петербург получит 200 миллионов рублей на организацию горячего питания школьников
Из Петербурга выдворили похитителя «невесты»
Начать ослабление режима самоизоляции в России могут уже после майских праздников
Увеличенное пособие по безработице в Петербурге получают почти 8 тысяч человек
Школьники Петербурга смогут завершить учебный год 30 апреля
Леонид Кулаков станет новым главой Комитета имущественных отношений Петербурга
VK Fest в 2020 году пройдет онлайн