Школьники Петербурга смогут завершить учебный год 30 апреля

Учебный год может завершиться раньше. Фото: unsplash.com

Учебный год может завершиться раньше. Фото: unsplash.com

Учебный год в школах Петербурга может завершиться 30 апреля. Для этого родителям необходимо подписать заявление.

Направить его необходимо в учебное заведение, пишет 78.ru со ссылкой на вице-губернатора Петербурга Ирину Потехину. По словам чиновницы, решение принято из-за многочисленных обращений от родителей.

«….учебная программа завершена, и на выставление годовых оценок это никак не повлияет», — добавила Потехина.

Вице-губернатор уточнила, что возможность завершить учебный год раньше будет предоставлена не всем. Обучение продолжат ученики 9 и 11 классов, которым предстоит сдать ОГЭ и ЕГЭ. Уроки у них вероятно будут проходить в дистанционном режиме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что школы Петербурга могут продолжить работу в дистанционном формате в следующем учебном году. Такая мера будет принята в случае необходимости.