В следующем учебном году школы Петербурга могут продолжить работу в дистанционном формате

При неблагоприятном развитии ситуации с коронавирусной инфекцией, школьники Северной столицы могут продолжить учебу в дистанционном режиме и в сентябре.

Пока утверждать эту информацию рано, необходимо ориентироваться на ситуацию с развитием вируса, но и исключать такой вариант тоже нельзя, считают в комитете по образованию Санкт-Петербурга. В ведомстве подчеркнули, что пандемия бросила вызов всей образовательной системе страны, передает «Мойка78».

При этом чиновники отмечают, что дистанционное обучение хорошо себя зарекомендовало. Сейчас система отлажена, и удаленное обучение показывает хорошие результаты, поэтому, в случае необходимости, для школьников и учителей продолжать работу в таком режиме не будет стрессом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению губернатора Александра Беглова, Петербургу удалось сдержать первую волну распространения коронавируса.