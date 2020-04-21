В следующем учебном году школы Петербурга могут продолжить работу в дистанционном формате

В следующем учебном году школы Петербурга могут продолжить работу в дистанционном формате
Пока неизвестно, продлят ли ограничительные меры после 30 апреля. Фото: pixabay.com

При неблагоприятном развитии ситуации с коронавирусной инфекцией, школьники Северной столицы могут продолжить учебу в дистанционном режиме и в сентябре.

Пока утверждать эту информацию рано, необходимо ориентироваться на ситуацию с развитием вируса, но и исключать такой вариант тоже нельзя, считают в комитете по образованию Санкт-Петербурга. В ведомстве подчеркнули, что пандемия бросила вызов всей образовательной системе страны, передает «Мойка78».

При этом чиновники отмечают, что дистанционное обучение хорошо себя зарекомендовало. Сейчас система отлажена, и удаленное обучение показывает хорошие результаты, поэтому, в случае необходимости, для школьников и учителей продолжать работу в таком режиме не будет стрессом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению губернатора Александра Беглова, Петербургу удалось сдержать первую волну распространения коронавируса.

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