Беглов заявил, что Петербургу удалось отразить первую атаку коронавируса

Беглов заявил, что Петербургу удалось отразить первую атаку коронавируса
Власти города "усилили разъяснительную работу, чтобы опасность новой инфекции осознала каждая петербургская семья", подчеркнул Беглов. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Северной столицы считает, что избежать взрывного роста инфицированных COVID-19 удалось, благодаря своевременно принятым ограничительным мерам.

В других регионах России резкий рост числа инфицированных, как правило, приходился на период между 4-й и 6-й неделей. В Петербурге эпидемия бушует уже больше семи недель: первый случай зафиксировали еще в феврале, отметил Александр Беглов. Все это время её развитие удается сдерживать.

При этом город на Неве остается третьим регионом страны по количеству зараженных, больше только в Москве и Московской области. На сегодняшний день в Северной столице зарегистрировано 1 846 случаев коронавируса и 8 смертей от него.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по данным китайских ученых, штаммы коронавируса активно мутируют, что сильно затрудняет борьбу с инфекцией.

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