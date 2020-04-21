Беглов заявил, что Петербургу удалось отразить первую атаку коронавируса

Губернатор Северной столицы считает, что избежать взрывного роста инфицированных COVID-19 удалось, благодаря своевременно принятым ограничительным мерам.

В других регионах России резкий рост числа инфицированных, как правило, приходился на период между 4-й и 6-й неделей. В Петербурге эпидемия бушует уже больше семи недель: первый случай зафиксировали еще в феврале, отметил Александр Беглов. Все это время её развитие удается сдерживать.

При этом город на Неве остается третьим регионом страны по количеству зараженных, больше только в Москве и Московской области. На сегодняшний день в Северной столице зарегистрировано 1 846 случаев коронавируса и 8 смертей от него.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по данным китайских ученых, штаммы коронавируса активно мутируют, что сильно затрудняет борьбу с инфекцией.