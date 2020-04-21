Коронавирус мутирует и становится опаснее

Коронавирус мутирует и становится опаснее
Выводы ученых усложняют разработку вакцины и способы борьбы с пандемией. Фото: pixabay.com

Коронавирусная инфекция, зародившаяся в Китае, за время «путешествия» по миру приобрела, по меньшей мере, 30 различных штаммов.

Это обстоятельство может значительно усложнить борьбу с пандемией COVID-19, передает издание Daily Mail, ссылаясь на исследование ученых из Чжэцзянского университета. По информации китайских специалистов, штаммы из Китая распространились по Европе и являются наиболее коварными.

В США, несмотря на поражающие масштабы поражения коронавирусом, люди чаще всего переносят болезнь в легкой форме. Однако это не касается Нью-Йорка, где ситуация с COVID-19 весьма плачевная. Там бушуют «китайские» штаммы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению ВОЗ, низкая смертность от коронавируса среди россиян обусловлена своевременными и профессиональными действиями медиков.

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