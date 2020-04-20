В ВОЗ объяснили, почему россияне редко умирают от коронавируса

Эксперты считают, что медики внимательно следят за смертностью и предпринимают все меры вовремя.

Об этом стало известно сегодня, 20 апреля. Обо всем рассказал представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, о чем сообщается на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Эксперт убеждена, что низкая смертность от коронавируса зависит от того, насколько тщательно следят медики за внебольничной пневмонией. Все люди с симптомами вовремя обращаются за помощью, что позволяет лечить их сразу, без промедления.

«Пандемия — это чрезвычайная ситуация, которая требует от всех перепрофилирования. Россия с этим очень хорошо справляется на данный момент»,

— сказала Вуйнович.

Эксперт также заявила, что есть надежда на стабилизацию ситуации – будет хорошо, если количество зараженных останется на определенном уровне и перестанет расти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путину рассказали о «хитром» коронавирусе. Он обманывает иммунную систему, которая считает, что борется с вирусом.