Путину рассказали о «хитром» коронавирусе

Путину рассказали о &#171;хитром&#187; коронавирусе
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Он обманывает иммунную систему, которая считает, что борется с вирусом.

Об этом стало известно сегодня, 20 апреля. Обо всем сообщают РИА Новости. С президентом России Владимир Путин пообщался директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Эксперт рассказал главе государства о «хитрых» свойствах нового коронавируса. Он, по словам Гинцбурга, может обманывать иммунную систему, которая вырабатывает антителла, не способные бороться с инфекцией.

«Вирус очень хитрый. Недаром он таких больших размеров – самый большой из известных РНК-содержащих вирусов,»

– объяснил эксперт.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что иммунолог предупредил о повторном пике заболевания Covid-19 в Петербурге. В эфире канала «Санкт-Петербург» специалист отметил, что после мая «ситуация будет легче». И добавил, что осенью возможен повторный всплеск коронавируса.

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