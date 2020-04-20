Иммунолог предупредил о повторном пике заболевания Covid-19 в Петербурге

Иммунолог предупредил о повторном пике заболевания Covid-19 в Петербурге
Возможны повторные случаи заражения коронавирусом. Фото: pixabay

Петербургу стоит ждать второй волны коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал петербургский иммунолог с 50-летним опытом Валерий Исаков.

По словам руководителя кабинета герпесвирусных инфекций и иммунореабилитации Клинической больницы №122, возможны повторные случаи заболевания новым вирусом Covid-19, потому что все ОРЗ, к которым относится и новая болезнь, могут спустя 3–4 месяца эпидемии давать повторный пик.

В эфире канала «Санкт-Петербург» специалист отметил, что после мая «ситуация будет легче». И добавил, что осенью возможен повторный всплеск коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что служба «112» принимает около трех тысяч звонков по Covid-19 от петербуржцев за сутки. Горожане сообщают о прибытии в Северную столицу из других государств, а также просят вызвать скорую помощь и правоохранителей.

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