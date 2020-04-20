Служба «112» принимает около 3 тысяч звонков по Covid-19 за сутки

Служба «122», операторы которой отвечают на вопросы жителей Северной столицы в условиях распространения коронавируса, ежедневно принимает тысячи звонков.

По словам директора по продажам и клиентскому обслуживанию «Триколора» Романа Махаева, в сутки в службу обращаются порядка 3 тыс. горожан. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Петербуржцы сообщают в экстренную службу о прибытии в Северную столицу из других государств, а также просят вызвать скорую помощь и правоохранителей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в клинике СПбГУ коронавирусную инфекцию выявили у 13 человек. Новый вирус подтвердился у четырех сотрудников и девяти пациентов. Все они были направили в профильные медицинские учреждения Санкт-Петербурга.