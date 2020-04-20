В клинике СПбГУ коронавирусную инфекцию выявили у 13 человек

В клинике СПбГУ коронавирусную инфекцию выявили у 13 человек
Инфицированных направили в профильные медицинские учреждения города. Фото: pixabay

В клинике высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова СПбГУ обновили данные по числу инфицированных коронавирусом.

Обо всем стало известно в понедельник, 20 апреля. Новый вирус подтвердился у 13 человек — у 4 сотрудников и 9 пациентов.

Как сообщили на сайте университета, заразившихся Covid-19 направили в профильные медицинские учреждения города. Один работник клиники находится на амбулаторном лечении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав надеется на спад пандемии нового вируса Covid-19 в России к лету. Соответствующее предположение выразил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. Он также добавил, что последующие развитие событий будет зависеть от методов лечения, которые появятся в ближайшее время.

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