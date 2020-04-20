К лету: Минздрав надеется на спад пандемии Covid-19 в России

К лету: Минздрав надеется на спад пандемии Covid-19 в России
Ситуация с коронавирусом может пойти на спад к лету. Фото: pixabay

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России пойдет на спад к лету. Такое заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он отметил, что многие хотят вернуться в привычный ритм жизни — в том числе и медицинские работники.

В эфире телеканала «Россия 24» министр здравоохранения страны выразил надежду, что к лету ситуация с новым вирусом начнет спадать, а дальше все будет зависеть от методов лечения, которые появятся в ближайшее время.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой инфекции COVID-19 пандемией. Коронавиус набирает обороты, данные о числе инфицированных по всему миру обновляются с каждым днем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус увеличил продажи в магазинах при колониях и СИЗО, расположенных в Петербурге и Ленобласти.

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