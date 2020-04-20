Коронавирус увеличил продажи в магазинах при колониях и СИЗО

В магазинах, работающих на территории колоний и СИЗО, выросли продажи. Повышенный спрос на товары связан с введенными ограничениями из-за пандемии нового вируса.

Сначала заключенных были вынуждены оставить без свиданий, а затем и без посылок. Разбавить казенный рацион подозреваемые, обвиняемые и осужденные теперь могут лишь товарами из магазинов, работающих в учреждениях. В результате разгула заразы за небольшой промежуток времени спрос на товары в учреждениях Петербурга и Ленобласти вырос на 20 процентов.

Как сообщила «Мойка78» со ссылкой пресс-службу УФСИН РФ по Петербургу и Ленобласти, имеющийся в магазинах ассортимент товаров полностью удовлетворяет спрос. Поставки по заказам осуществляются своевременно и в полном объеме. Наибольшим спросом у обитателей СИЗО и колоний в настоящее время пользуются товары первой необходимости.

Кроме того, были приняты меры и по «профилактике» дефицита: товарный остаток увеличен в 1,5-2 раза.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти ловили охотников и любителей квадрациклов. Теперь нарушителям грозят штрафы.