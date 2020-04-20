Охотников и любителей квадроциклов в лесу Леноблати ждали инспекторы

Несмотря на запрет из-за ситуации с новой инфекцией Covid-19, в Ленобласти охотники и водители квадроциклов продолжают приезжать в лес. Теперь нарушителям грозит штраф или лишение водительского удостоверения.
Обо всем стало известно в понедельник, 20 апреля. Специалисты областных комитетов по природным ресурсам совместно с сотрудниками ГИБДД и Росгвардии провели массовые проверки соблюдения запрета на посещение лесов. Они привлекли аэролодки и вертолеты.
Как сообщили в пресс-службе правительства области, в результате проверки были составлены пять протоколов о проведении охоты с нарушением сроков. Это может грозить лишением права охотиться на срок до двух лет или штрафом до 50 тыс. рублей. Дела переданы в суд.
Кроме того, Гостехнадзор составил 15 протоколов из-за нарушения правил и норм эксплуатации квадроциклов. Теперь гонщикам грозит штраф или лишение права управления транспортными средствами на срок до полугода.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти завели почти 250 дел на нарушителей самоизоляции.