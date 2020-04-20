В Ленобласти завели почти 250 дел на нарушителей самоизоляции

В Ленобласти завели 248 дел на нарушителей режима самоизоляции. Также возбудили два уголовных дела.

Так, 62 дела завели в отношении тех, кто проигнорировал режим самоизоляции. Ещё 50 возбудили из-за нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и 134- после невыполнения правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения.

Как сообщила пресс-служба правительства области, также возбудили уголовное дело по факту распространения ложной информации о мерах по обеспечению безопасности населения, другое из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новых заболевших коронавирусной инфекцией нашли в шести районах Ленинградской области. Инфицированных выявили в шести районах. Общее число заболевших новой инфекцией Covid-19 в регионе достигло 454.