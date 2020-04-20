Новых заболевших коронавирусом нашли в шести районах Ленобласти

В шести районах Ленобласти за сутки нашли коронавирус. Фото: rospotrebnadzor.ru

В шести районах Ленобласти за сутки нашли коронавирус. Фото: rospotrebnadzor.ru

В Ленинградской области подтверждено 37 новых случаев коронавирусной инфекции. Зараженных выявили в шести районах.

По данным Роспотребнадзора по Ленобласти коронавирус нашли во Всеволожском, Волховском, Выборгском, Гатчинском, Волосовском и Киришском районах. В частности, новые случаи подтверждены в Мурино, Янино-1, Сертолово, Киришах, Волхове, Сясьстрое, Выборге и Батово.

Общее число заболевших в области достигло 454. Выздоровели девять пациентов. Летальных исходов к 20 апреля не зарегистрировано, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

В России зарегистрирован 47 тыс. 121 случай коронавируса. Выздоровели более 3,4 тыс. человек, скончались 405 пациентов. Общее количество лабораторных исследований на коронавирус в стране превысило 2 млн 53 тыс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за последние сутки подтвердили 86 случаев коронавируса. Общее число заболевших достигло 1 тыс. 846.