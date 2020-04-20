В Петербурге выявили 86 новых случаев коронавируса

В Петербурге за последние сутки подтвердили 86 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших достигло 1 тыс. 846.

Выздоровели восемь человек. Новых летальных исходов не зарегистрировано, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса нового типа.

В России за сутки выявили 4 тыс. 268 случаев коронавируса. Инфекция обнаружена в 76 регионах. Порядка 45,3% из заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число случаев подтверждено в Москве. Коронавирус там выявили у 2 тыс. 26 человек. В Московской области зарегистрировано 578 новых случаев, в Новгородской области — 113, в Петербурге — 86. Город расположился на четвертом месте по числу новых заболевших.

Из больниц в России выписали 155 человек, общее число выздоровевших достигло 3 тыс. 446.

Скончались за последние сутки 44 зараженных. Из них в Москве — 28, в Башкортостане — четыре, в Краснодарском крае — три, в Красноярском крае и Калужской области — по два, в Чувашии, Хабаровском крае, Нижегородской, Ивановской и Архангельской областях — по одному.

За весь период в России от коронавируса скончались 405 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за стуки на коронавирус проверили почти 5 тыс. человек.