Почти 5 тысяч петербуржцев за сутки проверили на коронавирус

За последние сутки в Петербурге на коронавирус обследовали 4 тыс. 768 человек. Об этом сообщается на сайте городской администрации в понедельник, 20 апреля.

На карантине остаются 4 тыс. 144 человека. Из них 78 — в обсерваторе, 827 — на самоизоляции, 3 тыс. 239 — контактные.

Единая региональная информационно-справочная служба за сутки зарегистрировала 850 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом. В службу 112 поступил 491 звонок. О своем возвращении из другой страны доложили 15 человек.

Полиция приняла 197 обращений, связанных с коронавирусом, служба скорой помощи — 29 обращений.

Заявки на помощь от волонтеров оставили 164 раза. К 20 апреля помощь в рамках акции #мывместе была оказана более 8,5 тыс. раз. Аккредитацию в Петербурге получили 2 тыс. 247 волонтеров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России провели более 2 млн 53 тыс. исследований на наличие коронавируса нового типа. Из них за последние сутки — 103,5 тыс.