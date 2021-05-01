Перевернутая фура перегородила движение на Гатчину

Перевернутая фура перегородила движение на Гатчину
Из-за ночного ДТП перекрыта дорога на Гатчину. Фото: "ВКонтакте" группа "ДТП и ЧП Петербурга"

На Киевском шоссе под Петербургом ночью с 30 апреля на 1 мая произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, из-за перевернувшейся фуры теперь собирается автомобильная пробка. Об этом сообщается в социальных сеты «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Большая автомобильная пробка начинается от заправки «Shell» на Пулковских высотах.

Ранее стало известно, что на Киевском шоссе в сторону Луги в Ленинградской области перевернулась фура. Ее детали и запчасти сильно разрушились и их разнесло по всей дороге. Сам же грузовой автомобиль лежит на боку.

Помимо фуры повреждена еще одна иномарка. Ее отбросило на обочину к ограждению.

Теперь выяснились некоторые подробности произошедшего. Оказалось, что ДТП произошло в 02:40 на 31 километре Киевского шоссе. В результате аварии погиб 56-летний мужчина, водитель фуры.

Сообщается, что по факту смертельного ДТП начали проверку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ДТП с автобусом и легковушкой заблокировало заезд на 2-ю Советскую.

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